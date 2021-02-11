Создать css стили для шаблона newstore для опенкарт!

Приветствую! Вакансия от крупной компании. ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ. Для долгосрочного проектного сотрудничества ищем UxUi дизайнера для отрисовки сайтов с нуля, а также редизайна уже существующих сайтов. Нужно будет отрисовывать версии: - десктопные - планшетные - мобильные Первая успешно выполненная задача будет оплачена ...
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мой шаблон https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/
мне надо создать новые стили сайта garminua.org
Пример стиля
Создать свой новый css файл дизайна шрифтов ! в шаблоне есть выбор цветовой гаммы!
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