Дизайн сайта с видео на background , срок исполнения 5 дней , 10 страниц, адаптив
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн сайта на шаблоне Аспро Максимум. (шаблон куплен, на хостинге установлен, каталоги заполняются, статьи пишутся.)
Нужно настроить главную страницу. А именно: где, какие блоки, в какой последовательности, будут располагаться.
Откуда, куда, будут переходы с баннеров, статей, рекламы.
Подобрать фотографии для блоков, придать общую стилистику сайту.
Подобрать шрифт.
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