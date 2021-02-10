Требуется сделать дизайн сайта на шаблоне Аспро Максимум. (шаблон куплен, на хостинге установлен, каталоги заполняются, статьи пишутся.)

Нужно настроить главную страницу. А именно: где, какие блоки, в какой последовательности, будут располагаться.

Откуда, куда, будут переходы с баннеров, статей, рекламы.

Подобрать фотографии для блоков, придать общую стилистику сайту.

Подобрать шрифт.