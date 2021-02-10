В команду веб-разработчиков ищем веб-дизайнера (Украина) на удаленку. [b]Требования: [/b] - сильные и уверенные навыки в UX/UI - понимание современных принципов и методологий UX-дизайна и адаптивной вёрстки - ответственность, внимание к деталям - умение прототипировать и тестировать узлы продукта - ...
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Описание: Нужно разработать сайт с 3х страниц для криптовалют( график, форма регистрации). Подробней ТЗ обсуждается с исполнителем
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