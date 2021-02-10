Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок215 просмотров
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﻿Описание: Нужно разработать сайт с 3х страниц для криптовалют( график, форма регистрации). Подробней ТЗ обсуждается с исполнителем

Дизайн сайта
3 года назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
AnnI-z
Анна 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$100
4 дня
супер качественно и проработанный дизайн +++++
Один из самых лучших и адекватных заказчиков! Четкое ТЗ, своевременная опала и отличное общение) Однозначно рекомендую!!)))