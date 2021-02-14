Дизайн лендинга по изготовлению памятников

Необходимо разработать дизайн лендинга для бренда косметики. Дизайн должен быть нежным и уникальным. Все подробности обсуждаются уже лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать дизайн лендинга по ТЗ. Тематика: изготовление памятников. Присылайте сроки и цену. Если есть портфолио будет плюсом.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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