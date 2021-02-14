Дизайн лендинга по изготовлению памятников

$100
Дизайн сайтовЗавершен49 заявок423 просмотра
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Необходимо отрисовать дизайн лендинга по ТЗ. Тематика: изготовление памятников. Присылайте сроки и цену. Если есть портфолио будет плюсом.

Дизайн лендинга
3 года назад
igorrrmass
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anna_lashchenykh
Анна Лащеных 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$90
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за интересный проект. Хороший заказчик, всегда на связи. Оплата вовремя, рекомендую!