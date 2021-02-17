Нужно сделать редизайн страницы

Нужно сделать редизайн(адаптивный) страницы и нарисовать для неё картинку-иллюстрацию, которая визуализирует принцип работы партнёрской программы

если есть лендинги в портфолио, - оставляйте ссылки

если есть видение/идеи (примеры) как реализовать редизайн, - отправляйте в личку

также просьба указать приблизительную стоимость и сроки

ТЗ в файле: