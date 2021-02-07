Правки на странице

Нарисовать дизайн сайта, желательно в Figma Основной сайт [url=https://en.triangle.com.cn/]https://petlas.com/en/ [/url]Дизайн как для мобильных так и десктопов. Украинская версия сайта. Пишите сроки у сумму.[list][url=https://st.weblancer.net/download/4613346.pdf][/url][/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать поправки на странице https://охранник.com.ua/
Страница сделана через Elementor
Нужно:
- чтобы при прокрутке страницы телефон оставался сверху закреплен (как название сайта)
- поправить шрифты в один стиль
- в подвале убрать надпись wordpress
- адекватная мобильная версия
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Привет коллеги, web-дизайнеры! Работа для начинающих. Мне нужен начинающий web-дизайнер для создания красивого, современного, классного, рабочего многостраничного сайта (полный редизайн существующего сайта, 5 страниц). Тема: производство спец-одежды. Что вы получите. 1. Небольшие деньги за работу. 2. Отзыв. 3. Макет, который будет реализован ...Завершен3 года назад
- $200
Сделать редизайн сайта [url=https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=70399921]kolhitsin.com[/url] быстро, качественно, подбрать подходящие по смыслу иконки. В блоке "О нас" нужно немного изменить текст. Добавить интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее восприятия, добавить больше цвета. В общем, ...Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
У меня есть уже существующий концепт дизайна https://memorialine.com/ нужно дорисовать пейдждауны тут можно видеть что нужно конкретно сделать https://youtu.be/fGvrQtKzdzI Спасибо!Завершен3 года назад
Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания дизайна магазина цветов. Хочется легкого и простого дизайна. Но чтобы чистенький и аккуратный. Текста есть. Структура сайта есть. Рассмотрю начинающих дизайнеров на бирже.Завершен3 года назад
- $200
Нужно доработать дизайн сайта [url=https://ambene.org]https://ambene.org[/url] , сделать сайт уникальным, красивым, качественным, современным. Нужно добавить больше фото, чтобы разбавить большое кол-во текста, добавить интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее восприятия, добавить больше цвета.Дизайн сайтов79 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Надо сделать макет для будущего веб-сайтаЗавершен3 года назад
скопировать одностраничник,запустить реклаву в тик токе.предагайте цены!Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад