Разработать дизайн сайта

Сделать редизайн сайта [url=https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=70399921]kolhitsin.com[/url] быстро, качественно, подбрать подходящие по смыслу иконки. В блоке "О нас" нужно немного изменить текст. Добавить интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее восприятия, добавить больше цвета. В общем, ...