Доработать сайт

$200
Дизайн сайтовЗакрыт79 заявок1354 просмотра
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Нужно доработать дизайн сайта https://ambene.org , сделать сайт уникальным, красивым, качественным, современным. Нужно

добавить больше фото, чтобы разбавить большое кол-во текста, добавить

интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее

восприятия, добавить больше цвета.

3 года назад
ivanivanov19
Иван 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад