1 анимационный и 2 графических. Персональный заказ для vzdes Все подробности обсудим с выбранным дизайнером
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для dvabk.ru нужно офрмить несколько блоков, целиком дизайн не нужен. Описанные ниже блоки сделать исходя из ширины 1180px:
1. Плитка товара. Сейчас огромная http://joxi.ru/DrlR0MjUyB3dl2 при пролистывании теряешься, что смотришь.
Чтобы уменьшить размер плитки и сделать ее более читабельной есть предложение:
- убрать видео
- фото сделать шире, но не перебрать лишнего в ширину, потому что сильно увеличивать высоту фото не хочется.
- убрать кнопку Подробнее, переход будет с названия товара, показать как будет выглядеть при наведении курсора.
- сделать крупнее цену
- Краткое описание товара оставляем
За основу взять что-то типа https://skr.sh/s5k3hWQj0w3?a (иконки комплектации уже есть на сайте, максиум у товара 8 шт.)
2. Добавится блок в верхней части вместо https://skr.sh/s5kVeCp1vHI?a , пример https://skr.sh/s5kd0ZhomJT?a В нем будет:
- Бытовка стандартная 4900 руб. в месяц. Всегда в наличии необходимое количество.
- Доставка в день заказа от 5500 рублей. Собственный автопарк манипуляторов.
- Большой ассортимент всегда в наличии более 50 единиц. Различная планировка и комплектация.
- При заказе от 6 месяцев - скидки.
3. Вместо Два БК добавить какую-то готовую иконку, чтобы не рисовать с нуля и названеи справа от нее. Под иконкой с названием поставить слоган "Аренда бытовок на любой срок".
4. Блок Вопрос-ответ. Оформить первый открытым, другие закрытые, разворачиваются при нажатии на них.
Сообщите цену и срок. Укажите ваши контакты для связи.
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