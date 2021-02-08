Здравствуйте.

Для dvabk.ru нужно офрмить несколько блоков, целиком дизайн не нужен. Описанные ниже блоки сделать исходя из ширины 1180px:

1. Плитка товара. Сейчас огромная http://joxi.ru/DrlR0MjUyB3dl2 при пролистывании теряешься, что смотришь.

Чтобы уменьшить размер плитки и сделать ее более читабельной есть предложение:

- убрать видео

- фото сделать шире, но не перебрать лишнего в ширину, потому что сильно увеличивать высоту фото не хочется.

- убрать кнопку Подробнее, переход будет с названия товара, показать как будет выглядеть при наведении курсора.

- сделать крупнее цену

- Краткое описание товара оставляем

За основу взять что-то типа https://skr.sh/s5k3hWQj0w3?a (иконки комплектации уже есть на сайте, максиум у товара 8 шт.)

2. Добавится блок в верхней части вместо https://skr.sh/s5kVeCp1vHI?a , пример https://skr.sh/s5kd0ZhomJT?a В нем будет:

- Бытовка стандартная 4900 руб. в месяц. Всегда в наличии необходимое количество.

- Доставка в день заказа от 5500 рублей. Собственный автопарк манипуляторов.

- Большой ассортимент всегда в наличии более 50 единиц. Различная планировка и комплектация.

- При заказе от 6 месяцев - скидки.

3. Вместо Два БК добавить какую-то готовую иконку, чтобы не рисовать с нуля и названеи справа от нее. Под иконкой с названием поставить слоган "Аренда бытовок на любой срок".

4. Блок Вопрос-ответ. Оформить первый открытым, другие закрытые, разворачиваются при нажатии на них.

Сообщите цену и срок. Укажите ваши контакты для связи.