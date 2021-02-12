Дизайн страницы услуги в стиле сайта

Продолжаем качественное и оперативное сотрудничество)

На этот раз страница новая, но схема старая, верхний яркий блок, пара блоков с иконками, формы в середине страницы и внизу.

Возможно Вам будет удобнее сначала набросать прототип, чтобы определиться со структурой страницы.

https://shop.itsc.kz/city_phones