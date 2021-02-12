Дизайн страницы услуги в стиле сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка161 просмотр
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На этот раз страница новая, но схема старая, верхний яркий блок, пара блоков с иконками, формы в середине страницы и внизу.

Возможно Вам будет удобнее сначала набросать прототип, чтобы определиться со структурой страницы.

https://shop.itsc.kz/city_phones

3 года назад
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
$29
20 дней
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