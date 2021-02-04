Создание макета для веб-сайта

Нужен лендинг для командного сайта. 10 блоков. Есть прототип. Дизайн нужен современный, простой, стайловый, в стиле Бизнес Молодости. Хочется нотки хайтека (автоматизации) , технологичности, дружбы и доверия, Идею клеток ДНК . Задача сайта продать идею. Дизайн нужен чтобы выглядело ...
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Нужно создать макет для веб-сайта
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