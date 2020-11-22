Занимаюсь созданием дизайн интерфейсов, прототипов для лендингов и многостраничных сайтов, а также дизайном баннеров и логотипов. В основном работаю с Figma, Photoshop и Illustrator.
Почему стоит работать со мной
- тщательно изучаю тему проекта, собираю информацию и подбираю решения под Ваш бизнес
- работаю даже если у Вас нет ТЗ/прототипа. Сделаю прототип и разработаю схему сайта.
- делаю работу на совесть, внимательно отношусь к пожеланиям заказчика, учитываю все правки
Контакты
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @ilyatkachuk7
- Behance: https://www.behance.net/ilyatkachuk
Порядок работы
- В начале мы с вами составляем подробное ТЗ.
- Затем я выполняю работу в указанный срок.
- После проводятся правки и доработки по вашему желанию и усмотрению.
- Дальше вы оплачиваете работу в полном объёме.
- И в конце я отправляю вам выполненную работу.
Верну аванс
Понимаю, что дизайн штука субъективная и каждому угодить невозможно, поэтому в случае, если заказчику не нравится то, как я выполнил его задание и никакие правки не могут этого исправить, я верну вам предоплату в полном объёме. Не понимаю, как можно устраивать разборки на этой почве. Такое может случиться, но в этом нет ничего страшного.
Бесплатные корректировки
Разумеется, что нет никакого лимита по правкам! Пишите всё, что вас не устраивает - исправлю.
Мои кошельки
- Mastercard usd - 5536 9138 9900 7518
- Mastercard - 5469 3800 5460 5894
- Я.Деньги - 410011604131
Ещё раз мои контакты
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @ilyatkachuk7
- Behance: https://www.behance.net/ilyatkachuk
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