_ilyatkachuk

Илья _ilyatkachuk

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
👍 Удобные сайты и магазины с современным и практичным дизайном!

Занимаюсь созданием дизайн интерфейсов, прототипов для лендингов и многостраничных сайтов, а также дизайном баннеров и логотипов. В основном работаю с Figma,  Photoshop и Illustrator. 

Почему стоит работать со мной

- тщательно изучаю тему проекта, собираю информацию и подбираю решения под Ваш бизнес

- работаю даже если у Вас нет ТЗ/прототипа. Сделаю прототип и разработаю схему сайта.

- делаю работу на совесть, внимательно отношусь к пожеланиям заказчика, учитываю все правки

Контакты

Порядок работы

  • В начале мы с вами составляем подробное ТЗ.
  • Затем я выполняю работу в указанный срок.
  • После проводятся правки и доработки по вашему желанию и усмотрению.
  • Дальше вы оплачиваете работу в полном объёме.
  • И в конце я отправляю вам выполненную работу.

Верну аванс

Понимаю, что дизайн штука субъективная и каждому угодить невозможно, поэтому в случае, если заказчику не нравится то, как я выполнил его задание и никакие правки не могут этого исправить, я верну вам предоплату в полном объёме. Не понимаю, как можно устраивать разборки на этой почве. Такое может случиться, но в этом нет ничего страшного.

Бесплатные корректировки

Разумеется, что нет никакого лимита по правкам! Пишите всё, что вас не устраивает - исправлю.

Мои кошельки

  • Mastercard usd - 5536 9138 9900 7518
  • Mastercard - 5469 3800 5460 5894
  • Я.Деньги - 410011604131
Если я вам назвал другой кошелёк будьте осторожны, возможно это мошенник.

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Отзывы заказчиков

vovveg
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Создание макета для веб-сайта
Спасибо за работу, все сделано качественно и в короткие сроки) Рекомендую для сотрудничества!
Всё круто!
Ответный отзыв
guest_16055627644063
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Создать логотип
Очень доволен выполненной работой!
Рекомендую к сотрудничеству))
Ответный отзыв
jnktv
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Редизайн сайта женской косметики
Проект выполнен качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Все супер) Заказчик замечательный) Одно удовольствие работать с такими людьми!
Ответный отзыв
jnktv
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Доработка дизайна главной страницы
Все четко и быстро. Результатом осталась ченьдовольна.
Отличный заказчик! Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
jnktv
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Пак баннеров
Спасибо результатом довольна.
Большое спасибо за интересное задание.
Ответный отзыв
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