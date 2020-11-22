👍 Удобные сайты и магазины с современным и практичным дизайном!

Занимаюсь созданием дизайн интерфейсов, прототипов для лендингов и многостраничных сайтов, а также дизайном баннеров и логотипов. В основном работаю с Figma, Photoshop и Illustrator.

Почему стоит работать со мной

- тщательно изучаю тему проекта, собираю информацию и подбираю решения под Ваш бизнес

- работаю даже если у Вас нет ТЗ/прототипа. Сделаю прототип и разработаю схему сайта.

- делаю работу на совесть, внимательно отношусь к пожеланиям заказчика, учитываю все правки

Контакты

Порядок работы

В начале мы с вами составляем подробное ТЗ.

Затем я выполняю работу в указанный срок.

После проводятся правки и доработки по вашему желанию и усмотрению.

Дальше вы оплачиваете работу в полном объёме.

И в конце я отправляю вам выполненную работу.

Верну аванс

Понимаю, что дизайн штука субъективная и каждому угодить невозможно, поэтому в случае, если заказчику не нравится то, как я выполнил его задание и никакие правки не могут этого исправить, я верну вам предоплату в полном объёме. Не понимаю, как можно устраивать разборки на этой почве. Такое может случиться, но в этом нет ничего страшного.

Бесплатные корректировки

Разумеется, что нет никакого лимита по правкам! Пишите всё, что вас не устраивает - исправлю.

Мои кошельки

Mastercard usd - 5536 9138 9900 7518

Mastercard - 5469 3800 5460 5894

Я.Деньги - 410011604131

мошенник

Если я вам назвал другой кошелёк будьте осторожны, возможно это

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