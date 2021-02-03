Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт73 заявки1368 просмотров
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Необходимо задизайнить лендинг на 7 экранов, размещение, тексты и примерно как должно +- выглядеть (с чего вдохновляться) я дам. На выходе нужен PSD со слоями, без порезки. Цены, сроки, условия предлагайте тут.

Дизайн лендинга
3 года назад
Daexis
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад