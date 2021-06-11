UX/UI Web designer
Создаю дизайн лендингов, который повышает продажи бизнесу.
Работаю в программах:
- Photoshop;
- Figma.
Особое внимание уделяю проработке графике и выбору типографики под различные ниши.
Я совершенствую свои знания с помощью книг, курсов и видеоуроков от профессионалов своего дела.Готова к сотрудничеству!Напишите мне и мы обсудим Ваш проект.
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Портфолио
- Лендинг для строительной компании "Happy House"56 просмотров
- Лендинг для SMM-агентства54 просмотра
- Лендинг для Ветеринарной клиники "Медивет"62 просмотра