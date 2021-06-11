UX/UI Web designer

Создаю дизайн лендингов, который повышает продажи бизнесу.

Работаю в программах:

- Photoshop;

- Figma.

Особое внимание уделяю проработке графике и выбору типографики под различные ниши.

Я совершенствую свои знания с помощью книг, курсов и видеоуроков от профессионалов своего дела.Готова к сотрудничеству!Напишите мне и мы обсудим Ваш проект.