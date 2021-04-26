Веб-дизайнер
Здравствуй! Меня зовут Аида Я помогаю предпринимателям развивать свой бизнес в интернете, создаю сайты и продвигаю с помощью таргета.
А именно: лендинги, сайты-визитки (корпоративные сайты), интернет-магазины.
Если тебя не устраивают твои продажи и нужны новые клиенты, то грамотно разработанный сайт – твоё решение.
Консультация - бесплатно.
Некоторые примеры моих работ:
Сайт-визитка для руководителя агентства недвижимости
TapLink для него же
Лендинг для спортивной программы
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