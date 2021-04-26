Веб-дизайнер

Здравствуй! Меня зовут Аида Я помогаю предпринимателям развивать свой бизнес в интернете, создаю сайты и продвигаю с помощью таргета.

А именно: лендинги, сайты-визитки (корпоративные сайты), интернет-магазины.

Если тебя не устраивают твои продажи и нужны новые клиенты, то грамотно разработанный сайт – твоё решение.

Консультация - бесплатно.

Некоторые примеры моих работ:

Сайт-визитка для руководителя агентства недвижимости

https://kolotii.ru

TapLink для него же

https://taplink.cc/a_kolotii

Лендинг для спортивной программы

http://sportkurs.tilda.ws/