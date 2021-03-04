Профессиональный UI\UX дизайн. Анимация интерфейсов, логотипов, рекламные ролики.
Моя основная специализация - UI/UX дизайн сайтов и мобайла, дополнительная - разработка дизайна логотипов и фирменных стилей. В сфере дизайна работаю более 10 лет. Буду рад новым знакомствам и возможности поработать над классными проектами!
Портфолио
- Fitness IOS App Design74 просмотра
- Big Win logo104 просмотра
- Мобильное приложение - Календар102 просмотра
- Дизайн сайта - Каталог автозапчастей93 просмотра
- Дизайн сайта для психолога94 просмотра
- E-commerce - Канцелярский интернет-магазин72 просмотра
- Landing Page для финансовой компании65 просмотров
- Landing Page - Фабрика мебели85 просмотров
- Дизайн сайта напольных покрытий66 просмотров
- Landing Page по поиску работы за границей72 просмотра