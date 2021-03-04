Профессиональный UI\UX дизайн. Анимация интерфейсов, логотипов, рекламные ролики.

Моя основная специализация - UI/UX дизайн сайтов и мобайла, дополнительная - разработка дизайна логотипов и фирменных стилей. В сфере дизайна работаю более 10 лет. Буду рад новым знакомствам и возможности поработать над классными проектами!