Помогу создать крутой и продающий дизайн для вашего существующего или еще не родившегося сайта
Что я делаю?
- Лендинги
- Интернет-магазины
- Корпоративные сайты
- Новостные порталы
- Сайты портфолио
- Сайт дизайн-студии
Почему я?
1. Работаю до полного утверждения
Количество правок не ограничено, если они не противоречат изначально оговоренному ТЗ.
2. Всегда на связи
Отвечаю в течении получаса (если это не ночь)
3. Внимание к деталям
Я всегда погружаюсь в бизнес, прежде чем начинать работу над проектом: изучаю конкурентов, целевую аудиторию. Благодаря этому ваш сайт будет современным и актуальным.
4. Соблюдаю сроки
Я с большим уважениям отношусь к срокам проекта и не затягиваю его исполнение.
5. Обоснованный дизайн
Я разрабатываю дизайн исходя из современных принципов юзабилити. Это значит, что основной упор в дизайне будет делаться с учетом комфорта использования конечным пользователем (читабельность шрифтов, контрастность, качество изображений, понятные элементы интерфейса)
Этапы работы над проектом
- Заполнение брифа/ТЗ
- Оценка проекта, внесение корректив
- Предоплата
- Анализ конкурентов и целевой аудитории
- Создание варфреймов/прототипов
- Создание дизайна
- Разработка на Тильде (опционально)
Оплата и процесс работы
Я работаю по предоплате в 40-60%. После внесения предоплаты начинается работа над проектом.
Оценка проекта проводится непосредственно перед началом проекта. Если в процессе работы над проектом изменяется ТЗ, это может повлиять на сроки или цену проекта (все оговаривается).
Правки вносятся заказчиком по достижении определенных этапов. Например:
- Заполнение брифа/составление ТЗ
- Правки
- Создание прототипа/варфреймов
- Правки
- Создание макета
- Правки
Контакты и портфолио
Почта: [email protected]
Телеграм: @Alexander_Todorov
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