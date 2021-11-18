AlexTodorov

Александр Тодоров AlexTodorov

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер Александр Тодоров

Помогу создать крутой и продающий дизайн для вашего существующего или еще не родившегося сайта 

Что я делаю?

  • Лендинги
  • Интернет-магазины
  • Корпоративные сайты
  • Новостные порталы
  • Сайты портфолио
  • Сайт дизайн-студии
Если необходимо, могу также разработать сайт на платформе Tilda.

Почему я?

1. Работаю до полного утверждения

Количество правок не ограничено, если они не противоречат изначально оговоренному ТЗ.

2. Всегда на связи

Отвечаю в течении получаса (если это не ночь)

3. Внимание к деталям

Я всегда погружаюсь в бизнес, прежде чем начинать работу над проектом: изучаю конкурентов, целевую аудиторию. Благодаря этому ваш сайт будет современным и актуальным.

4. Соблюдаю сроки

Я с большим уважениям отношусь к срокам проекта и не затягиваю его исполнение.

5. Обоснованный дизайн

Я разрабатываю дизайн исходя из современных принципов юзабилити. Это значит, что основной упор в дизайне будет делаться с учетом комфорта использования конечным пользователем (читабельность шрифтов, контрастность, качество изображений, понятные элементы интерфейса)

Этапы работы над проектом

  • Заполнение брифа/ТЗ
  • Оценка проекта, внесение корректив
  • Предоплата
  • Анализ конкурентов и целевой аудитории
  • Создание варфреймов/прототипов
  • Создание дизайна
  • Разработка на Тильде (опционально)

Оплата и процесс работы

Я работаю по предоплате в 40-60%. После внесения предоплаты начинается работа над проектом.

Оценка проекта проводится непосредственно перед началом проекта. Если в процессе работы над проектом изменяется ТЗ, это может повлиять на сроки или цену проекта (все оговаривается).

Правки вносятся заказчиком по достижении определенных этапов. Например:

  • Заполнение брифа/составление ТЗ
  • Правки
  • Создание прототипа/варфреймов
  • Правки
  • Создание макета
  • Правки
Это делается для удобства и последовательной работы. Я понимаю, что ситуации бывают разные и возможны изменения и добавления различной информации в макет на других этапах, все обговаривается непосредственно в процессе работы.

Контакты и портфолио

Почта: [email protected]

Телеграм: @Alexander_Todorov

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