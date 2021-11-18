Веб-дизайнер Александр Тодоров

Помогу создать крутой и продающий дизайн для вашего существующего или еще не родившегося сайта 

Что я делаю?

Лендинги

Интернет-магазины

Корпоративные сайты

Новостные порталы

Сайты портфолио

Сайт дизайн-студии

Почему я?

1. Работаю до полного утверждения

Количество правок не ограничено, если они не противоречат изначально оговоренному ТЗ.

2. Всегда на связи

Отвечаю в течении получаса (если это не ночь)

3. Внимание к деталям

Я всегда погружаюсь в бизнес, прежде чем начинать работу над проектом: изучаю конкурентов, целевую аудиторию. Благодаря этому ваш сайт будет современным и актуальным.

4. Соблюдаю сроки

Я с большим уважениям отношусь к срокам проекта и не затягиваю его исполнение.

5. Обоснованный дизайн

Я разрабатываю дизайн исходя из современных принципов юзабилити. Это значит, что основной упор в дизайне будет делаться с учетом комфорта использования конечным пользователем (читабельность шрифтов, контрастность, качество изображений, понятные элементы интерфейса)

Этапы работы над проектом

Заполнение брифа/ТЗ

Оценка проекта, внесение корректив

Предоплата

Анализ конкурентов и целевой аудитории

Создание варфреймов/прототипов

Создание дизайна

Разработка на Тильде (опционально)

Оплата и процесс работы

Я работаю по предоплате в 40-60%. После внесения предоплаты начинается работа над проектом.

Оценка проекта проводится непосредственно перед началом проекта. Если в процессе работы над проектом изменяется ТЗ, это может повлиять на сроки или цену проекта (все оговаривается).

Правки вносятся заказчиком по достижении определенных этапов. Например:

Заполнение брифа/составление ТЗ

Правки

Создание прототипа/варфреймов

Правки

Создание макета

Правки

Это делается для удобства и последовательной работы. Я понимаю, что ситуации бывают разные и возможны изменения и добавления различной информации в макет на других этапах, все обговаривается непосредственно в процессе работы.

Контакты и портфолио

Телеграм: @Alexander_Todorov

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