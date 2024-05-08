Добрый день!
Меня зовут Катя и я веб-дизайнер.
Готова разработать для Вас и вашего бизнеса:
- Сайт - визитку
- Корпоративный сайт
- Landing page
- Интернет магазин
- Промо - сайт
Моя главная цель - сделать ваш сервис простым и удобным для пользователя.
Для этого:
- Провожу анализ вашей компании или услуг
- Провожу анализ конкурентов
- Провожу анализ ЦА
- Учитываю ваши пожелания
- Поэтапно обсуждаю и показываю каждый этап работы
- Работаю с программам Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma
- Создаю адаптивные макеты под мобильные устройства
По итогу вы получите продуманный инструмент бизнеса.
Многие считают, что веб-дизайн - только картинка, но я смогу показать вам, как продуманный интерфейс может увеличить приток клиентов, улучшить их отношение к вам, а так же увеличить прибыль. Пусть мой путь веб-дизайна начался недавно, но у меня есть большое желание работать и развиваться в этой области, помогать и создавать.
Дизайн - моя большая страсть.Всегда открыта к вашим предложениям!
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