Веб-дизайн

Добрый день!

Меня зовут Катя и я веб-дизайнер.

Готова разработать для Вас и вашего бизнеса:

- Сайт - визитку

- Корпоративный сайт

- Landing page

- Интернет магазин

- Промо - сайт

Моя главная цель - сделать ваш сервис простым и удобным для пользователя.

Для этого:

- Провожу анализ вашей компании или услуг

- Провожу анализ конкурентов

- Провожу анализ ЦА

- Учитываю ваши пожелания

- Поэтапно обсуждаю и показываю каждый этап работы

- Работаю с программам Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma

- Создаю адаптивные макеты под мобильные устройства

По итогу вы получите продуманный инструмент бизнеса.

Многие считают, что веб-дизайн - только картинка, но я смогу показать вам, как продуманный интерфейс может увеличить приток клиентов, улучшить их отношение к вам, а так же увеличить прибыль. Пусть мой путь веб-дизайна начался недавно, но у меня есть большое желание работать и развиваться в этой области, помогать и создавать.

Дизайн - моя большая страсть.Всегда открыта к вашим предложениям!