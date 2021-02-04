🔥 Yo! Клевый и воздушный дизайн сайтов в Figma!

Привет, меня зовут Александр и я веб-дизайнер.

Рисую дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин.

Работаю по предоплате в 30%

Уверенный пользователь Figma и Photoshop!

🔥 Бесплатные правки

🔥 Возвращаю предоплату в случае, если не понравится дизайн (но не возвращаю, в случае полной смены тз после выполненного задания) ﻿

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🔥 Работаю по выходным, но как и любой люблю отдохнуть =)

💬 Связь со мной

Discord — Pendalf#0423

Telegram — (по запросу)

Почта — [email protected]

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