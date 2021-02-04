Pendalf_76

Александр Мишин Pendalf_76

 
30 летРоссия/Тольятти
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
🔥 Yo! Клевый и воздушный дизайн сайтов в Figma!

Привет, меня зовут Александр и я веб-дизайнер.

Рисую дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин.

Работаю по предоплате в 30%

Уверенный пользователь Figma и Photoshop!

🔥 Бесплатные правки

🔥 Возвращаю предоплату в случае, если не понравится дизайн (но не возвращаю, в случае полной смены тз после выполненного задания) ﻿

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🔥 Работаю по выходным, но как и любой люблю отдохнуть =)

💬 Связь со мной

  • Discord — Pendalf#0423
  • Telegram — (по запросу)
  • Почта — [email protected]
 Кошельки

  • Visa — 4276 5400 2359 8687
  • Киви — (по запросу)
  • Яндекс — 4100116418446897
Дизайн сайтаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
AndreyK7
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Сделать popup
Советую Александра. Человек приятный по общению, делает все качественно, быстро, и в сроки
Сработались хорошо! Рекомендую Андрея 🚀
Ответный отзыв
cherniyvladimir
Владимир 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга для стоматологии
Выполнил в указанные сроки, всегда был на связи. Сделано все чистенько и аккуратненько. Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Хорошо ставит задачу! Рекомендую 🚀
Ответный отзыв
alexandrZaharov
Александр 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Адаптив главной
Спасибо за второй качественно выполненный проект) Рекомендую Александра к сотрудничеству!
С заказчиком сработались на отлично уже второй раз! Все круто)
Ответный отзыв
alexandrZaharov
Александр 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перекомпоновать хедер и футер
Рекомендую Александра! Выполнил работу в срок и очень аккуратно
Приятный человек в общении. Четко ставит задачу.
Ответный отзыв
steef
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Иконки соц сетей для сайта
Очень доволен исполнителем! Настоящий перфекционист. Спасибо за выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Классный заказчик! Второй раз уже работаем вместе. Четко ставит задачу. 🔥
Ответный отзыв