🔥 Yo! Клевый и воздушный дизайн сайтов в Figma!
Привет, меня зовут Александр и я веб-дизайнер.
Рисую дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин.
Работаю по предоплате в 30%
Уверенный пользователь Figma и Photoshop!
🔥 Бесплатные правки
🔥 Возвращаю предоплату в случае, если не понравится дизайн (но не возвращаю, в случае полной смены тз после выполненного задания)
🔥 Работаю по выходным, но как и любой люблю отдохнуть =)
💬 Связь со мной
- Discord — Pendalf#0423
- Telegram — (по запросу)
- Почта — [email protected]
- Visa — 4276 5400 2359 8687
- Киви — (по запросу)
- Яндекс — 4100116418446897
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Портфолио
- Дизайн сайта игрового проекта ragemta.ru129 просмотров
- Лендинг для детской стоматологии123 просмотра
- Интернет-магазин brand236 просмотров
- Dashboard в темной и светлой темах326 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Советую Александра. Человек приятный по общению, делает все качественно, быстро, и в сроки
Ответный отзыв
Сработались хорошо! Рекомендую Андрея 🚀
$50
10 баллов
3 года назад
Выполнил в указанные сроки, всегда был на связи. Сделано все чистенько и аккуратненько. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Хорошо ставит задачу! Рекомендую 🚀
$25
10 баллов
3 года назад
Спасибо за второй качественно выполненный проект) Рекомендую Александра к сотрудничеству!
Ответный отзыв
С заказчиком сработались на отлично уже второй раз! Все круто)
$10
10 баллов
3 года назад
Рекомендую Александра! Выполнил работу в срок и очень аккуратно
Ответный отзыв
Приятный человек в общении. Четко ставит задачу.
$5
10 баллов
3 года назад
Очень доволен исполнителем! Настоящий перфекционист. Спасибо за выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Классный заказчик! Второй раз уже работаем вместе. Четко ставит задачу. 🔥