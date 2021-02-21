Дизайн лендинга для стоматологии

На основе готово шаблона [b](десктоп, планшет, мобильный)[/b] необходимо: 1. Нарисовать блок отзывов и рейтингов клиентов в формате карусели. Отзывы 2-х видов: видео и текст. В блоке должна присутствовать кнопка "Читать все отзывы". 2. Нарисовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно задизайнить лендинг для городской стоматологии. Все подробности с выбранным исполнителем в телеграмм. Примерно 5-6 блоков
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Имеется готовый шаблон в Figma [b] (десктоп, планшет, мобильный)[/b], необходимо: 1. В готовом варианте дорисовать блок с отзывами и рейтингами клиентов в виде карусели. Отзывы 2-х форматов, видео и тестовые. В блоке должна присутствовать кнопка "Читать ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Добрый день коллеги! Мне нужен дизайнер длоя отрисовки интернет магазина Отрисовать нужно: главную, каталог, карточку товара, тексторвую, корзину. В тз описано как и что должно быть. От вас отрисовка прототипа, диайзн. Оплата в 3 эатапа. Отрисована главная - треть, ...Завершен3 года назад
Проект готов, нужно доработать 2 страницы, мобильное меню и форму обратного звонка. Адаптивы основной страницы так же имеются, нужно их просто правильно применить к данным страницам. На основе данного шаблона ([url=https://www.figma.com/file/6E1bxec9uOYOMbXplyyNx3/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/6E1bxec9uOYOMbXplyyNx3/Untitled?node-id=0:1[/url]) нужно: 1. Привести в нормальный вид ...Завершен3 года назад
Нужно сделать дизайн лендинга для мини-бизнеса/услуги(дубликаты датчиков давления шин TMPS).Завершен3 года назад
Тематика: [b]"Насосное оборудование и системы"[/b]. Дизайн должен быть выполнен в [i][b]современном[i], [/i]деловом и [i][i]фирменном[/i][/i] корпоративном стиле компании[/b][/i][b].[/b] Необходимо создать адаптивный дизайн сайта для последующей адаптации под WordPress. Шаблон в Figmа или Photoshop. (десктоп, планшет, телефон). Предпочтение [b]"Figmа"[/b]. ...Завершен3 года назад
Необходимо разработать дизайн для сайта строительной тематики и аренды промышленной техники, сайт состоит в общем из трёх страниц, в каждом порядка 4-5 блоков. Подробное ТЗ отправлю исполнителю, отправляйте примеры своих работ на схожую тематику.Завершен3 года назад
Нужен свежий и яркий дизайн для доски обьявлений. Около 10-12 страниц. Адаптивы под десктоп,телефон,планшет. 2 цветовых темы(день/ночь) Желательно выполнение в течении 2х недель. Спасибо.Завершен3 года назад
Всем доброго дня! Имеется задача по анимации на основе svg и отрисовки кнопки 1 задача: имеется доска (крестики нолики), она должна трансформироваться в логотип, где используется один нолик и один крестик сложившийся в линию (сверху 0 ниже его ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад