Разработать дизайн многостраничного сайта для строительной компании

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок304 просмотра
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Необходимо разработать дизайн для сайта строительной тематики и аренды промышленной техники, сайт состоит в общем из трёх страниц, в каждом порядка 4-5 блоков. Подробное ТЗ отправлю исполнителю, отправляйте примеры своих работ на схожую тематику.

3 года назад
guest_1613161487418
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mrignatik
Павел 
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
$70
5 дней
Остались довольны работой, Павел выполнил заказ в срок и подсказал несколько идей по улучшению уже готовой структуры сайта, которые и взяли в работу, рекомендую
Отличный заказчик, качественно и понятно составлено ТЗ, которое не вызывает никаких вопросов, был рад сотрудничать :)