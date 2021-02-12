Дизайн для доски обьявлений

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок378 просмотров
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Нужен свежий и яркий дизайн для доски обьявлений.

Около 10-12 страниц.

Адаптивы под десктоп,телефон,планшет.

2 цветовых темы(день/ночь)

Желательно выполнение в течении 2х недель.

Спасибо.

3 года назад
divinitydefines
Евгений 
36 летКанада
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$950
12 дней
Все было выполнено на высоком уровне. Правки и корректировки вносились быстро и своевременно. Владимир всегда был на связи,что очень облегчило весь процесс работы. Я полность доволен результатом и могу искренне порекомендовать Владимира. Очень ответственный и понимающий "видение в голове" заказчика человек. Рекомендую!
Очень интересный проект и очень приятно работать с таким заказчиком. Четкое тз и минимальное количество правок + моментальная оплата. Спасибо Евгению очень рад буду сотрудничать дальше:)