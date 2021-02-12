Всем доброго дня! Имеется задача по анимации на основе svg и отрисовки кнопки 1 задача: имеется доска (крестики нолики), она должна трансформироваться в логотип, где используется один нолик и один крестик сложившийся в линию (сверху 0 ниже его ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен свежий и яркий дизайн для доски обьявлений.
Около 10-12 страниц.
Адаптивы под десктоп,телефон,планшет.
2 цветовых темы(день/ночь)
Желательно выполнение в течении 2х недель.
Спасибо.
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