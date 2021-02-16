Разработать дизайн для сайта

$40
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок887 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн для сайта по теме "изделия из акрилового камня". На выходе: html файл + его дополнительные файлы (css, картинки, скрипт слайдера, фотогалереи, тп). На CMS установим сами.

Требования: современный красивый дизайн, кросплатформенность, адаптивная верстка, в тч под мобильные устройства.

Примеры сайтов конкурентов, для ориентира: akril96.ru , stone-ural.ru , odissey-ural.ru

16 фев - срок сдачи. Лучше - раньше.

Обязательно - согласование промежуточных результатов, ежедневно (по вашему желанию - можно пару раз в день).

Цену сильно не загибайте, поскольку у проекта эконом-вариант бюджета.

Пишите цену за работу, вопросы, ссылку на портфолио.

3 года назад
igor-ekb
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Bandco
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$47
4 дня
Алексей выполнил работу хорошо и в срок.
Доброжелательный и внимательный заказчик Сотрудничеством доволен и надеюсь на будущие работы с ним Рекомендую