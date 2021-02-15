Редизайн лендинга

$150
Дизайн сайтовЗавершен52 заявки490 просмотров
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Необходимо сделать редизайн главной страницы лендинга по доставке суши, подробности с исполнителем. 

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Дизайн лендинга
3 года назад
guest_16131212589007
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Junky23
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$200
5 дней
Быстро и качественно! Работа выполнена превосходно, работой доволен, настоятельно рекомендую.
Заказчик хороший, правок почти не было, оплата своевременно, рекомендую к работе
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