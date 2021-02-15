Редизайн лендинга

мой шаблон [url=https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/]https://opencartforum.com/files/file/2756-newstore-universalnyy-adaptivnyy-shablon/[/url] мне надо создать новые стили сайта garminua.org Пример стиля [url=https://www.garmin.com/pl-PL/]https://www.garmin.com/pl-PL/[/url] [url=https://www.garmin.ru/]https://www.garmin.ru/[/url] Создать свой новый css файл дизайна шрифтов ! в шаблоне есть выбор цветовой гаммы!
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Необходимо сделать редизайн главной страницы лендинга по доставке суши, подробности с исполнителем.
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