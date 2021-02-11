Разработать дизайн сайта "Агентство недвижимости"

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка348 просмотров
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Добрый день!

Необходимо разработать дизайн сайта агентство недвижимости.

Структура проекта:

Главная (Уникальная)

Каталог (Уникальная)

Квартиры (Уникальная)

Квартира (Уникальная)

Услуги (Уникальная)

Страница услуги (Типовая страница)

Риелторы(Уникальная)

Страница с профилем риелтора (Уникальная)

О компании (Уникальная)

Новости (Уникальная)

Страница новости (Типовая страница)

Вакансии (Уникальная)

Отзывы (Уникальная)

Акции (Уникальная)

Страница акции (Типовая страница)

Сотрудничество (Уникальная)

Контакты (Уникальная)

404 (Уникальная)

По функционалу.

Большая часть прототипа главной готово.

Дизайн сайта
3 года назад
vitstar03
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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