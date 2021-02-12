Дизайн сайта (UxUi)

одну страницу сайта нужно переделать под посадочную, дизайн сделать отличающимся от дизайна сайта.. Компания занимается проектированием объектов жилого, спортивного и административного назначения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Вакансия от крупной компании.
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ.
Для долгосрочного проектного сотрудничества ищем UxUi дизайнера для отрисовки сайтов с нуля, а также редизайна уже существующих сайтов.
Нужно будет отрисовывать версии:
- десктопные
- планшетные
- мобильные
Первая успешно выполненная задача будет оплачена переводом на карту.
Далее, ОФОРМЛЯЕМ ЧЕРЕЗ ДОГОВОР ПОДРЯДА. Оплата почасовая или за проект.
Примеры наших сайтов:
! Лендинги делаем редко.
Просьба при отклике:
- написать, готовы ли вы впоследствии заключить договор подряда
- написать желаемую сумму оплаты за час
- оставить ссылку на ваше портфолио по дизайну сайтов
- написать, что вы готовы выполнить несложное творческое задание (это будет редизайн шапки сайта)
Пишите!
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