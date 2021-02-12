Дизайн сайта (UxUi)

Приветствую!

Вакансия от крупной компании.

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ.

Для долгосрочного проектного сотрудничества ищем UxUi дизайнера для отрисовки сайтов с нуля, а также редизайна уже существующих сайтов.

Нужно будет отрисовывать версии:

- десктопные

- планшетные

- мобильные

Первая успешно выполненная задача будет оплачена переводом на карту.

Далее, ОФОРМЛЯЕМ ЧЕРЕЗ ДОГОВОР ПОДРЯДА. Оплата почасовая или за проект.

Примеры наших сайтов:

https://takisawa-stanki.ru/

https://mebor-russia.com/

https://stanki.ru

! Лендинги делаем редко.

Просьба при отклике:

- написать, готовы ли вы впоследствии заключить договор подряда

- написать желаемую сумму оплаты за час

- оставить ссылку на ваше портфолио по дизайну сайтов

- написать, что вы готовы выполнить несложное творческое задание (это будет редизайн шапки сайта)

Пишите!