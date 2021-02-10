Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт94 заявки695 просмотров
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нужно сделать дизайн сайта товаров для учебы для детей. делаю первый раз, без опыта

1) Лендинг страница

2) Подкатегория товаров

3) Страница товара

4) контакты 

нужен только дазайн чтобы потом отдать программисту

Дизайн сайта
3 года назад
guest_16091521495147
3 года в сервисе
Был
3 года назад