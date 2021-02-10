Для сайта по продаже спортпита нужно переделать дизайн страницы наборов под стилистику "милитари" для 23 февраля. Текущий макет: https://drive.google.com/file/d/1XSeTFACA75SmnM6j0yrdUDRM5FheXjbs/view?usp=sharing (есть исходник в Фигме) Вариант создавался для Нового года, теперь его нужно поменять под 23 февраля (и позднее - ...