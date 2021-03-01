jalo_poseidon

Елизавета Романова jalo_poseidon

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#9675;Графический дизайн &#9675;Web-дизайн

КРАСИВО – ЭТО КОГДА УДОБНО

Привет, я Лиза – веб и графический дизайнер

мое портфолио

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Web:

  • Landing Page
  • Сайт-визитка
  • Корпоративный сайт
  • ﻿Интернет-магазин

Графический дизайн:

  • Буклеты/Брошюры
  • Календари
  • Открытки/Постеры
  • Афиши
  • Чек-листы
  • Обложки книг
  • Обложки музыкальных альбомов

О СЕБЕ

Перфекционист по натуре, так что для меня важно, чтобы работа была выполнена максимально хорошо и в срок. Стремлюсь делать стильный, чистый, современный и удобный дизайн. Если вам такое подходит, то вам ко мне : )

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Сайт для детских услуг
Рекомендую Елизавету как очень талантливую и ответственную исполнительницу. Быстро предложила идею, оперативно реагировала на замечания по улучшению и все сделала в срок. Особенно хочу отметить картинки которые она рисует сама. Вам повезет если вы будете работать с Елизаветой
Ольга отличный заказчик, четко поставила задачу, ответила на все вопросы. Ольга очень вежливый, внимательный и приятный человек. Рекомендую работать с Ольгой.
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