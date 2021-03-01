○Графический дизайн ○Web-дизайн
КРАСИВО – ЭТО КОГДА УДОБНО
Привет, я Лиза – веб и графический дизайнер
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Web:
- Landing Page
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
Графический дизайн:
- Буклеты/Брошюры
- Календари
- Открытки/Постеры
- Афиши
- Чек-листы
- Обложки книг
- Обложки музыкальных альбомов
О СЕБЕ
Перфекционист по натуре, так что для меня важно, чтобы работа была выполнена максимально хорошо и в срок. Стремлюсь делать стильный, чистый, современный и удобный дизайн. Если вам такое подходит, то вам ко мне : )
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
3 года назад
Рекомендую Елизавету как очень талантливую и ответственную исполнительницу. Быстро предложила идею, оперативно реагировала на замечания по улучшению и все сделала в срок. Особенно хочу отметить картинки которые она рисует сама. Вам повезет если вы будете работать с Елизаветой
Ответный отзыв
Ольга отличный заказчик, четко поставила задачу, ответила на все вопросы. Ольга очень вежливый, внимательный и приятный человек. Рекомендую работать с Ольгой.