○Графический дизайн ○Web-дизайн

КРАСИВО – ЭТО КОГДА УДОБНО

Привет, я Лиза – веб и графический дизайнер

мое портфолио

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Web:

Landing Page

Сайт-визитка

Корпоративный сайт

﻿Интернет-магазин

Графический дизайн:

Буклеты/Брошюры

Буклеты/Брошюры Календари

Открытки/Постеры

Афиши

Чек-листы

Обложки книг

Обложки музыкальных альбомов

О СЕБЕ

Перфекционист по натуре, так что для меня важно, чтобы работа была выполнена максимально хорошо и в срок. Стремлюсь делать стильный, чистый, современный и удобный дизайн. Если вам такое подходит, то вам ко мне : )