Сайт для детских услуг

1. Сделать телефон активным на мобильной версии страницы. 2. Интегрировать микроразметку на странице. 3. Разместить ...
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Елизавета, добрый день
Я бы хотела предложить разработать сайт детских услуг.
Ольга
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