Сайт для детских услуг

Рекомендую Елизавету как очень талантливую и ответственную исполнительницу. Быстро предложила идею, оперативно реагировала на замечания по улучшению и все сделала в срок. Особенно хочу отметить картинки которые она рисует сама. Вам повезет если вы будете работать с Елизаветой