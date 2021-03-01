Сайт для детских услуг

$5
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка173 просмотра
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Елизавета, добрый день

Я бы хотела предложить разработать сайт детских услуг. 

Ольга

3 года назад
guest_16091521495147
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jalo_poseidon
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$14
7 дней
Рекомендую Елизавету как очень талантливую и ответственную исполнительницу. Быстро предложила идею, оперативно реагировала на замечания по улучшению и все сделала в срок. Особенно хочу отметить картинки которые она рисует сама. Вам повезет если вы будете работать с Елизаветой
Ольга отличный заказчик, четко поставила задачу, ответила на все вопросы. Ольга очень вежливый, внимательный и приятный человек. Рекомендую работать с Ольгой.
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