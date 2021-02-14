Максимально простой сайт на темплейте

Необходимо развернуть на шустром хостинге (локация - Украина) сайт на любой распространенной опенсорсной cms и вашем темплейте (приоритет - именно ваш с уникальным кодом, но в принципе можно и темплейт с темфореста, просьба указывать источник). Функционал "корпоративный сайт", ну т.е. никакого функционала не требуется - размещать будем только статичные страницы текст+фото и новости.

+ Конфигурирование до 20 пунктов меню и подменю (дел на 10 мин, если не торопиться :).