Сделать сайт на шаблоне для Вордпресс

Есть сайт на Битрикс. Нужно на основе тз и структуры текущего сайта сделать новый сайт на шаблоне Вордпресс.

Выбранный шаблон https://www.templatemonsterpreview.com/demo/61201.html

Наполнять новый сайт товарами из каталога текущего сайта не нужно (добавить 20 товаров для наглядности), но нужно перенести остальные странички.

ТЗ прикрепил к заданию. В нем есть моменты, касаемо 1С. На данном этапе это не нужно делать, но после того, как сделаем сайт, вторым этапом нужно будет решить вопрос с интеграцией 1С за отдельную плату. Поэтому у вас должно быть понимание и опыт интеграции Вордпресс с 1С.

Баннеры будут предоставлены.