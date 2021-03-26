Сделать сайт на шаблоне для Вордпресс

$200
Сайты «под ключ»Завершен9 заявок1641 просмотр
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Есть сайт на Битрикс. Нужно на основе тз и структуры текущего сайта сделать новый сайт на шаблоне Вордпресс.

Выбранный шаблон https://www.templatemonsterpreview.com/demo/61201.html

Наполнять новый сайт товарами из каталога текущего сайта не нужно (добавить 20 товаров для наглядности), но нужно перенести остальные странички.

ТЗ прикрепил к заданию. В нем есть моменты, касаемо 1С. На данном этапе это не нужно делать, но после того, как сделаем сайт, вторым этапом нужно будет решить вопрос с интеграцией 1С за отдельную плату. Поэтому у вас должно быть понимание и опыт интеграции Вордпресс с 1С.

Баннеры будут предоставлены.

3 года назад
Gor-And
38 летТаиланд
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 часов назад
3 года назад
$200
19 дней
Спасибо Ксении за проделанную работу по созданию сайта. Рекомендую к сотрудничеству.
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