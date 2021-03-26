Сделать сайт на шаблоне для Вордпресс

Хочу уникальный дизайн. В отклике прошу указывать вилку цен на разработку под ключ. Не сталкивался раньше с созданием сайта, жду ваших предложений. Занимаюсь ремонтом квартир со своей бригадой в Котласском районе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Битрикс. Нужно на основе тз и структуры текущего сайта сделать новый сайт на шаблоне Вордпресс.
Выбранный шаблон https://www.templatemonsterpreview.com/demo/61201.html
Наполнять новый сайт товарами из каталога текущего сайта не нужно (добавить 20 товаров для наглядности), но нужно перенести остальные странички.
ТЗ прикрепил к заданию. В нем есть моменты, касаемо 1С. На данном этапе это не нужно делать, но после того, как сделаем сайт, вторым этапом нужно будет решить вопрос с интеграцией 1С за отдельную плату. Поэтому у вас должно быть понимание и опыт интеграции Вордпресс с 1С.
Баннеры будут предоставлены.
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