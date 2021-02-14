Специалист по "самопису" yii2 - Создание интернет-магазина

Требуется разработка и перенос данных(БД заказы клиенты, юрл) на самописный движок. На данный момент сайт на ОС. Более подробное Тз пришлю по запросу. Вот некоторые основные моменты:

-Обмен 1с двухсторонний (заказы, товары, ттх, фото, клиенты, статусы гарантии, цены(опт1, опт2, розница, ррц, "замороженная цена", наличие в разных магазинах и сроков поставки), база 1с "кастомная"

-Обмен по АПИ партнеров

-Общее количество товара ~300 000 товаров

-количество магазинов - 10 , товар в наличии везде разный, наличие передают 1с

-выгрузка YML торговые площадки

-Конфигуратор компьютера с проверкой совместимости

-Модуль по созданию готовых компьютеров (суммирующих на базе комплектующих из каталога и создающих 1 товар)

-рассылка писем о заказах, акций и предложений

-расчет бонусных балов

-поиск сфинкс/эластикс

-каталог на два типа товаров - 2 разных вида 1) готовые ПК -страницы лэндинги 2) весь остальной товар -классической оформление

-СЕО-фильтр, посадочные страницы

-фильтр спам ботов и др защиты

-покупатель физлицо, юрлицо

дизайн с вашей стороны или с моей