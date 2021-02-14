Хочу уникальный дизайн. В отклике прошу указывать вилку цен на разработку под ключ. Не сталкивался раньше с созданием сайта, жду ваших предложений. Занимаюсь ремонтом квартир со своей бригадой в Котласском районе
Специалист по "самопису" yii2 - Создание интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка и перенос данных(БД заказы клиенты, юрл) на самописный движок. На данный момент сайт на ОС. Более подробное Тз пришлю по запросу. Вот некоторые основные моменты:
-Обмен 1с двухсторонний (заказы, товары, ттх, фото, клиенты, статусы гарантии, цены(опт1, опт2, розница, ррц, "замороженная цена", наличие в разных магазинах и сроков поставки), база 1с "кастомная"
-Обмен по АПИ партнеров
-Общее количество товара ~300 000 товаров
-количество магазинов - 10 , товар в наличии везде разный, наличие передают 1с
-выгрузка YML торговые площадки
-Конфигуратор компьютера с проверкой совместимости
-Модуль по созданию готовых компьютеров (суммирующих на базе комплектующих из каталога и создающих 1 товар)
-рассылка писем о заказах, акций и предложений
-расчет бонусных балов
-поиск сфинкс/эластикс
-каталог на два типа товаров - 2 разных вида 1) готовые ПК -страницы лэндинги 2) весь остальной товар -классической оформление
-СЕО-фильтр, посадочные страницы
-фильтр спам ботов и др защиты
-покупатель физлицо, юрлицо
дизайн с вашей стороны или с моей
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