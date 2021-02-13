Сделать сайт с презентаций и макета на Figma на трёх языках

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок1722 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать сайт с презентации  и макета на Figma  с переводом текстов на английский и испанский(стоимость говорить с учётом перевода и без) на платформе wordpress под ключ. Текста должны быть подкорректированы под дальнейшее SEO продвижение(правильно прописаны теги и мегатеги, незаспамленные).  БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!!! ОПЛАТА ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ!!! 

Figma
3 года назад
stasfedotov79
Стас 
44 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад