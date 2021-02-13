Сделать сайт с презентаций и макета на Figma на трёх языках

Сделать сайт с презентации и макета на Figma с переводом текстов на английский и испанский(стоимость говорить с учётом перевода и без) на платформе wordpress под ключ. Текста должны быть подкорректированы под дальнейшее SEO продвижение(правильно прописаны теги и мегатеги, незаспамленные). БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!!! ОПЛАТА ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ!!!