Разработка сайта под ключ для грузового автосервиса

Сайты «под ключ»Завершен14 заявок573 просмотра
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Логотип и картинки имеются. С вас дизайн, верстка, CMS.

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3 года назад
smirnov76
Вадим 
47 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
siddis
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
$100
10 дней
Претензий никаких нет, все сделано четко и плюс раньше срока. Доп.услуги не вешала, все сделано по моим требованиям. Буду обращаться еще!
Было очень приятно сотрудничать с данным заказчиком. Подробное тз и хорошее чувство юмора)
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