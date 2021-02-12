Продающий сайт на Тильде

Сайты «под ключ»Закрыт38 заявок1957 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо с нуля создать продающий сайт на Тильде, есть перспектива долгосрочного сотрудничества. 

В отклике прошу прикрепить портфолио с лучшими работами, контакты обратной связи, прайс. 

3 года назад
petrov_valeriy
Валерий 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад