Доработать отдельные страницы сайта

Задачи:

· Интегрировать микроразметку на странице

· Добавить карточки товара

· Улучшить скорость загрузки (по PageSpeed Insights в зеленой зоне для телефона и ПК)

Почасовая оплата. Задачи появляются ежедневно. Объем работы на 1,5-2 часа в день.

ВАЖНО!

Берите в работу, если Вам подходят следующие условия:

1. Вас устраивает почасовая работа 1,5 – 2 часа в день, но постоянно.

2. Вас устраивает контроль выполнения работ программой time doctor

3. У Вас есть 2 – 3 сделанных сайта на заказ и контакты заказчиков, кому вы верстали сайты (нужна обратная связь о Вашей

работе от заказчика)

4. У Вас есть успешный опыт работы с микроразметкой (внедрена в Ваших работах)

5. Прежде чем передадим полный объем, нужно выполнить тестовое задание. Тестовое оплачивается.

6. В файле пример ТЗ для 1 страницы