Прикрепить форму бронирования к Tilda

создать сайт лэндинг проекта UNIPOST на подобии : https://cdek-usa.com/en/to-russia/people На английском и тайском языках тексты дадим калькулятор делать не нужно, только поле, мы подключим по Апи свой оригинальный сайт добавить конечно поле отслеживание, тоже просто поле, подключим с оригинального сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь в Tilda, прикрепить форму бронирования с оплатой к сайту.
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