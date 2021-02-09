Разработка лендинга на Tilda

Нужен новостной сайт для регионального украинского СМИ. Не уровня Washington Post, конечно же, но и не блог на Вордпрессе. Дизайн макетов предоставим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка несложного сайта на стандартных блоках тильда. Услуга - адаптация здания для малоподвижных групп(инвалидов). Продажа и монтаж поручней, пандусов, навигационных знаков и тд.
В техническом задании подробно описаны блоки с готовым наполнением. Там же вы найдете примеры дизайна.
Работа по безопасной сделке.
Нужен дизайнер, который работает с Tilda.
Адаптивный дизайн.
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