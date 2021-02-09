Автомобильная доска объявлений на Laravel

Требуется создать автомобильную доску объявлений с использованием фреймворка Laravel на бэке и на фронте vue.js По согласованию с разработчиком, фронт можно сделать на другом js фреймворке.

Back-end делать в виде API.

Приветствуется, что бы разработчик придерживался паттерна Service layer и Repository

ТЗ имеется в виде уже существующего недописанного проекта, схематичного макапа и полностью спроектированной БД.

Предоставление ссылки на существующий проект, макап и БД только в личной переписке.

Разработчик должен иметь возможность общаться со мной в zoom по микрофону и с демонстрацией экрана для более детальных обсуждений задач.

Пунктуальность и быть доступным, является важным моментом для ведения прозрачных отношений.

Хорошее портфолио приветствуется, но если у вас его пока еще нет, пишите все равно все будет решать переписка и общение в zoom

По окончании проекта, разработчик будет рассматриваться в качестве кандидата на поддержку.

Оплата по БС или по факту выполнения работ. Можно рассмотреть поэтапную оплату, но все опять же только после общения.