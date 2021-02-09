Автомобильная доска объявлений на Laravel

Нужно создать или подобрать хороший адаптивный лендинг для услуг по ремонту автомобилей Ленд ровер. Шаблон будет прикручиваться на Битрикс. Требования: опыт в маркетинге, чтобы обосновать эффективность, показать конверсии. Обязательность, присутствие в онлайне в рабочее время
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать автомобильную доску объявлений с использованием фреймворка Laravel на бэке и на фронте vue.js По согласованию с разработчиком, фронт можно сделать на другом js фреймворке.
Back-end делать в виде API.
Приветствуется, что бы разработчик придерживался паттерна Service layer и Repository
ТЗ имеется в виде уже существующего недописанного проекта, схематичного макапа и полностью спроектированной БД.
Предоставление ссылки на существующий проект, макап и БД только в личной переписке.
Разработчик должен иметь возможность общаться со мной в zoom по микрофону и с демонстрацией экрана для более детальных обсуждений задач.
Пунктуальность и быть доступным, является важным моментом для ведения прозрачных отношений.
Хорошее портфолио приветствуется, но если у вас его пока еще нет, пишите все равно все будет решать переписка и общение в zoom
По окончании проекта, разработчик будет рассматриваться в качестве кандидата на поддержку.
Оплата по БС или по факту выполнения работ. Можно рассмотреть поэтапную оплату, но все опять же только после общения.
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