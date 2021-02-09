Создать или подобрать лендинг

Нужно создать или подобрать хороший адаптивный лендинг для услуг по ремонту автомобилей Ленд ровер. Шаблон будет прикручиваться на Битрикс.

Требования: опыт в маркетинге, чтобы обосновать эффективность, показать конверсии.

Обязательность, присутствие в онлайне в рабочее время