Создать или подобрать лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок1202 просмотра
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Нужно создать или подобрать хороший адаптивный лендинг для услуг по ремонту автомобилей Ленд ровер. Шаблон будет прикручиваться на Битрикс.

Требования: опыт в маркетинге, чтобы обосновать эффективность, показать конверсии.

Обязательность, присутствие в онлайне в рабочее время

3 года назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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