Создание сайта на Wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок1305 просмотров
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Необходимо создать простой сайт для отеля и ресторана с возможностью заказать доставку блюд.

Для доставки — пользователь вводит адрес, соотносящийся с зонами доставки, после может формировать заказ.

Отель — внедрить бронирование через букинг/переход на бронирование в букинг.

Без наполнения.

WordPress
3 года назад
dkotov
29 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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