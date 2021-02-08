Создание сайта на Wordpress

Нужно сделать сайт по готовому макету хоть на конструкторе. Есть одно но, этот сайт для внутренних нужд компании с достаточно большим функционалом (сообщения между заказчиком и использованием задания, автоматическая отправка файлов, который прикрепил исполнитель, на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простой сайт для отеля и ресторана с возможностью заказать доставку блюд.
Для доставки — пользователь вводит адрес, соотносящийся с зонами доставки, после может формировать заказ.
Отель — внедрить бронирование через букинг/переход на бронирование в букинг.
Без наполнения.
- Похожие заказы
- $67Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать аукцион цифровых товаров. Желательно на wordpress Админ выставляет n- количество товаров. Составляет описание. Выставляет время окончания аукциона. Все пользователи добавляю свои ставки (цену и количество). И биржу где можно перепродавать эти ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
Скопировать простой лендинг, домен работает. Мелочи вроде заполнения адресов итд, сделаю самСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Задача: Создать сайт - одностраничник, CMS вордпресс. Технические детали: - на сайте должны присутствовать обратная связь и обратный звонок - сайт будет информативным. - тематика сайта дезинфекция и химчистка - адаптивность(обязательно мобильная версия) Если у вас уже есть готовые решения ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт3 года назад
Все подключено, нужно скачать сайт и перенести, все просто, но в силу криворукости не могу справитьсяСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать сайт гостевого дома, фото, текст, несколько разделов в том числе раздел бронирование.Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен лендинг для телеграм бота. Подойдёт вариант как скопировать так и создать с нуля. Детальнее расскажу в личных сообщениях.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Грузоперевозки СНГ, Европа, Китай, по Казахстану. Авто, море, жд, авиа, услуги импорта, таможенное оформление.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт3 года назад
[b]Задача.[/b] Скопировать функционально существующий сайт + сделать его редизайн. [b]Требования к сайту. [/b]Адаптивная верстка, HTML5, CSS. Рерайт текстов, оптимизация под SEO. [b]Требование к исполнителю. [/b]Высокая производительность, работа нон-стоп до сдачи проекта, доступность 24/7.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 года назад