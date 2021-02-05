Скопировать простой лендинг платформу google sites

Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF. Мультиязычность - WPML либо Polylang, хотелось бы услышать аргументированное мнение в пользу какого-либо из них (то что WPML платный, я в курсе, ...