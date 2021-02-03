Создание landing page для Инстаграм

адача: Переводить все сообщения с телеграмма и рекламного сайта на наш сайт с тех поддержкой. Интерфейс: примерно [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fsoho-react.laborasyon.com%2F%23%2F]http://soho-react.laborasyon.com/#/[/url], но можно обсудить варианты еще Подключения: Telegram, Сайт 1. Сделать на нашем сайте кабинет для каждого аккаунта менеджера тех поддержки ...