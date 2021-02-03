Cайт с закосом под фото - видео - хостин

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок1586 просмотров
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Опишу вкратце, для начала. Необходим сайт, с небольшим закосом под фото - видео - хостинг. Два типа пользователей, продавец и заказчик, у каждого

свой личный кабинет со своими данными (множество доп. полей). У

продавца должна быть возможность размещать фото и видео через личный

кабинет, которые автоматом, либо через модерацию, попадают на главную.

Видео можно закачать свои, напрямую, если до 20 секунд, либо посредством

вставки кода с ютуба. Фото в ширину не более 1920 и весом до 500Кб.

Автоматическое сжатие. Лайк\дизлайк, комментарии, организация

голосований среди участников, которые выложили фото или видео,

авторизация через соцсети, каптча, парсер определенных данных с открытых

источников, англо и русскоязычная версия. Удобная CMS на ваше

усмотрение. Мобильная версия (резиновый сайт) Все остальное практически

стандартно.

Работа по договору! Есть подробное ТЗ (только для исполнителя)

Большим плюсом будут реализованные вами подобные проекты. Доменное имя и хостинг есть. Месяц на реализацию.

3 года назад
dimsik
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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