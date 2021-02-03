Сайт для грумера

$150
Сайты «под ключ»Закрыт48 заявок1807 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать сайт для грумера. Нужно создать блоки обо мне, галерея, цены, часто задаваемые вопросы, записаться.

От вас хорошее портфолио

3 года назад
guest_16123557285116
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик сайта на битрикс

    Добрый день! Сайт на битрикс (услуги) Необходимо - переделать текущий сайт в соответствии с новым дизайном - периодически вносить изменения. Ищем специалиста, или команду. оплата за час или рассмотрим варианты.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется шаблон сайта на MODX

    Уважаемые программисты требуется шаблон сайта, выполненный на MODX. [b]Техническое задание для создания сайта.[/b] [b]Назначение[/b]: Основная задача сайта - это размещение на первой странице списка интерактивных утверждений (10-100 шт.), истинность которых подтверждается на второй странице ...

    MODX
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать лендинг

    Скопировали лендинг, не везде смог заменить текст и фото(через фтп), помочь в этом либо показать где... А сейчас лендинг перестал отвечать, одну картинку заменил и все уже не грузится, в общем нужна помощь

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка качественного лендинга

    Требуется сверстать качественный лендинг под cms Битрикс. Лендинг - аналог https://lymphanorm.ru но с меньшим количеством содержимого. Будет 1 модель аппарата и несколько статей. Текст и все фото предоставляются. Просьба указать ориентировочную стоимость работы, сроки, а также выслать примеры аналогичных ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт-блог

    Нужно создать простой сайт/блог тематики здоровье. Требования: - админка; - создание категорий, привязка статей к категориям; - адаптивность; - высокая скорость загрузки; - прохождение тестов google speed и mobile-friendly test; - минимум исходного кода (1 ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на Вордпрессе

    Есть сайт https://аккумуляторы-погрузчиков.рф/ Нужно создать сайт-каталог на его основе, схожий с сайтом faamru_com Формы захвата и тд.  Загрузить каталог, состоящий из 4500 позиций. Скриншот примера во вложении. Переделать сайт на https.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад