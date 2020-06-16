y-business

Сергей y-business

 
50 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Cоздание и комплексное продвижение сайтов под ключ для бизнеса

Основное направление — создание и комплексное маркетинговое продвижение сайтов под ключ для бизнеса.

Создание различных типов сайтов

Разрабатываю сайты, порталы, доски объявлений, сервисы на собственной CMS, которая основана на php фреймворке. Также работаю с WordPress и OpenCart. Каждый проект индивидуален, под него разрабатывается своя система администрирования и редактирования данных, которые указаны заказчиком проекта в техническом задании.

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Отзывы заказчиков

conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Разработать СЯ
Быстро и качественно, спасибо за СЯ
Благодарю! Очень интересный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $30от 2 часов
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