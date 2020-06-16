Cоздание и комплексное продвижение сайтов под ключ для бизнеса

Основное направление — создание и комплексное маркетинговое продвижение сайтов под ключ для бизнеса.

Создание различных типов сайтов

Разрабатываю сайты, порталы, доски объявлений, сервисы на собственной CMS, которая основана на php фреймворке. Также работаю с WordPress и OpenCart. Каждый проект индивидуален, под него разрабатывается своя система администрирования и редактирования данных, которые указаны заказчиком проекта в техническом задании.