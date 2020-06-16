Cоздание и комплексное продвижение сайтов под ключ для бизнеса
Основное направление — создание и комплексное маркетинговое продвижение сайтов под ключ для бизнеса.
Создание различных типов сайтов
Разрабатываю сайты, порталы, доски объявлений, сервисы на собственной CMS, которая основана на php фреймворке. Также работаю с WordPress и OpenCart. Каждый проект индивидуален, под него разрабатывается своя система администрирования и редактирования данных, которые указаны заказчиком проекта в техническом задании.
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Портфолио
- Продвижение стоматологической клиники110 просмотров
- Продвижение кровельных услуг117 просмотров
- Продвижение сервиса услуг120 просмотров
- Продвижение интернет-магазина110 просмотров
- Комментирование на англоязычных ресурсах94 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Быстро и качественно, спасибо за СЯ
Ответный отзыв
Благодарю! Очень интересный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $30от 2 часов
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