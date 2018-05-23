Продвижение сайтов. Разработка сайтов под ключ.
Работаю в СЕО более 11 лет. Приходилось иметь дело с сайтами разных тематик. Занимался разработкой, доработкой и продвижением сайтов. Я считаю, что сайты должны быть полезными как для пользователей, так и для владельцев.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Продвижение сайта skif-avto.ru155 просмотров
- Продвижение сайта parket-step.ru318 просмотров
- Продвижение сайта ccel.ru308 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
спасибо!
Ответный отзыв
С заказчиком приятно работать, все быстро и по делу.
$10
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо. Работаем дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё хорошо, хороший заказчик
$10
10 баллов
7 лет назад
Сергей хорошо и очень быстро справился с поставленным заданием. Вначале уточнил пару моментов по ТЗ и приступил к выполнению. Результатом довольна, буду обращаться в дальнейшем :)
Ответный отзыв
Задание поставлено чётко. На, возникшие по ходу выполнения, вопросы ответила быстро. Оплата - практически моментальная. При возможности буду сотрудничать ещё.
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $50от 30 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $50от 30 дней
нет рейтинга