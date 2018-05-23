koloskov

Сергей koloskov

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Продвижение сайтов. Разработка сайтов под ключ.

 Работаю в СЕО более 11 лет. Приходилось иметь дело с сайтами разных тематик. Занимался разработкой, доработкой и продвижением сайтов. Я считаю, что сайты должны быть полезными как для пользователей, так и для владельцев.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Sitemap.xml и Robots.txt
спасибо!
С заказчиком приятно работать, все быстро и по делу.
Ответный отзыв
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Настроить карту сайта
Все хорошо. Работаем дальше. Рекомендую.
Всё хорошо, хороший заказчик
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написать meta теги для товаров
Сергей хорошо и очень быстро справился с поставленным заданием. Вначале уточнил пару моментов по ТЗ и приступил к выполнению. Результатом довольна, буду обращаться в дальнейшем :)
Задание поставлено чётко. На, возникшие по ходу выполнения, вопросы ответила быстро. Оплата - практически моментальная. При возможности буду сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $50от 30 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$7/час
от $50от 30 дней
нет рейтинга