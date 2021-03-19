Создам сайт, на который ваш потенциальный клиент точно обратит внимание✨
Здравствуйте, меня зовут Настя, и я создаю сайты на Тильде.
Почему я?
Быстро
Работаю на конструкторе, поэтому простой лендинг будет готов за несколько дней (3-4), многостраничный сайт - за неделю.
Качественно
Все делаю аккуратно, не упуская ни одной детали. Могу реализовать любую Вашу идею, сделать все настройки сайта, SEO и прочее.
Мои услуги:
Создание Landing page (личный, корпоративный, сайт-визитка и тд)
Создание многостраничного сайта для презентации продукта, курса или услуги (до 5 страниц)
Создание полноценного интернет-магазина с небольшим количеством товаров
Портфолио
- Landing Page - Python School75 просмотров
- Landing Page для сервиса доставки72 просмотра
- Landing Page для строительной компании97 просмотров
- Landing Page - Фотовыставка "Киев 90-тых"132 просмотра
- Landing Page - WebPie53 просмотра
- Landing Page - Space Colonization Forum69 просмотров
- Landing Page - EasyMass55 просмотров
- Landing Page - DentalKiss42 просмотра
- Landing page - CleanFoot70 просмотров
- Landing page - Сказочное Бали55 просмотров