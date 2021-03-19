Создам сайт, на который ваш потенциальный клиент точно обратит внимание✨

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Здравствуйте, меня зовут Настя, и я создаю сайты на Тильде.

Почему я?

Быстро

Работаю на конструкторе, поэтому простой лендинг будет готов за несколько дней (3-4), многостраничный сайт - за неделю.

Качественно

Все делаю аккуратно, не упуская ни одной детали. Могу реализовать любую Вашу идею, сделать все настройки сайта, SEO и прочее.

Мои услуги:

Создание Landing page (личный, корпоративный, сайт-визитка и тд)

Создание многостраничного сайта для презентации продукта, курса или услуги (до 5 страниц)

Создание полноценного интернет-магазина с небольшим количеством товаров