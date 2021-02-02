Уважаемые программисты требуется шаблон сайта, выполненный на MODX. [b]Техническое задание для создания сайта.[/b] [b]Назначение[/b]: Основная задача сайта - это размещение на первой странице списка интерактивных утверждений (10-100 шт.), истинность которых подтверждается на второй странице ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно перенести небольшой лендинг на WordPress. Вот предварительный прототип чтоб понимать объем работы. Свободны ли вы выполнить заказ завтра-послезавтра? И сколько это стоит?
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Скопировали лендинг, не везде смог заменить текст и фото(через фтп), помочь в этом либо показать где... А сейчас лендинг перестал отвечать, одну картинку заменил и все уже не грузится, в общем нужна помощьСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сверстать качественный лендинг под cms Битрикс. Лендинг - аналог https://lymphanorm.ru но с меньшим количеством содержимого. Будет 1 модель аппарата и несколько статей. Текст и все фото предоставляются. Просьба указать ориентировочную стоимость работы, сроки, а также выслать примеры аналогичных ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $15
Нужна консультация веб-дизайнеров и разработчиков, которые имеют опыт верстки HTML и использования конструкторов сайта. Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно создать сайт и привязать способ оплаты картой visa/master card ГРН Пример https://ibb.co/0snLqFmСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать простой сайт/блог тематики здоровье. Требования: - админка; - создание категорий, привязка статей к категориям; - адаптивность; - высокая скорость загрузки; - прохождение тестов google speed и mobile-friendly test; - минимум исходного кода (1 ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт https://аккумуляторы-погрузчиков.рф/ Нужно создать сайт-каталог на его основе, схожий с сайтом faamru_com Формы захвата и тд. Загрузить каталог, состоящий из 4500 позиций. Скриншот примера во вложении. Переделать сайт на https.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
Лендинг на wordpress по продаже фотообоев, фотоштор собственного производства. Без каталога изображений.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать сайт недвижимости. Требуется именно программирование и верстка. Сам дизайн будет предоставлен. По функционалу сайт будет полностью аналогичен сайту bcinform.ru. Интересует стоимость разработки. CMS, которая будет использоваться Срок создания Желателен опыт разработки аналогичной тематики сайтов.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад
То же самое Создание сайта китайской ТМ с каталогом, но без функций ИМ. См вложение. Предлагайте свои цены и указывайте ориентировочные сроки. Ждем откликов, спасибо! P.S. Вчера это же самое задание было размещено с другого аккаунта, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад