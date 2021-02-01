Создать сайт-блог

Нужно создать простой сайт/блог тематики здоровье. Требования:

- админка;

- создание категорий, привязка статей к категориям;

- адаптивность;

- высокая скорость загрузки;

- прохождение тестов google speed и mobile-friendly test;

- минимум исходного кода (1 страница = максимум 1000 строк исходного кода);

- простая верстка;

- комментарии к статьям (логинизация через вк, гугл, фейсбук, ок);

- возможность вставки изображений.

!!!Важно, чтобы была возможность изменять внешний вид текстового материала: разное отображение тегов списков: ol и ul (не просто точечки и циферки), специфическое отображение автора статьи, специфическое отображение тегов strong и b (другой фон или кавычки), специфическое отображение отзывов и т.д.

Приветствуются предложения на общеизвестных cms.

Кто знаком с укоз конструктором сайтов - что-то на подобии этого.

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